桃園市長鄭文燦昨天（16日）貼出國民黨桃園市長候選人張善政，過去擔任行政院長時發佈的公文，內容指出若桃園市政府擬改採鐵路地下化，所衍生增加的經費，不宜由中央再予補助，直批疑張善政給桃園鐵路地下化設置財務路障。民進黨立法院黨團今天（17日）召開記者會揭露，張善政除了自稱自己支持鐵路地下化的說法與事實落差極大之外，過去也曾說過對桃園發展不熟，稱張「為了選舉什麼話都能講」。

民進黨團幹事長羅致政認為，公文直指「中央不宜再予補助」，就是告訴地方政府中央並不支持，這就是個硬釘子，無論張善政如何重新解釋，都解釋不通，要張別想用話術來迴避當年反對鐵路地下化的立場。

民進黨團副幹事長黃世杰表示，張善政自稱在桃園龍潭工作過12年，但他2016年擔任行政院長時，被桃園立委質詢時卻回應，對桃園產業了解不多，表示張被國民黨提名當候選人之前，根本對桃園沒有任何感情、任合了解。黃世杰說，張善政稱桃園鐵路地下化是他任內核定支持，但這都是謊言，並且有公文為證。

黃世杰表示，當時張善政任行政院長時的公文表明，中央只願意負擔199億元的經費，若是桃園市政府主張改採地下化，衍生增加的經費，不宜讓中央補助。黃世杰認為，沒想到這些公文實實在在，張善政還能空口說白話說他支持，甚至反過來檢討地下化的僅度緩慢，質疑「張善政好像失憶，都不記得」，要參選桃園市長了才在攬功，把過去自己搬的路障說成自己的功勞，批評張沒有誠信，為了選舉甚麼話都能說。

黃世杰指出，桃園市政府花了很大的力氣才將財務路障移除，而張善政作為路障的始作俑者竟回頭稱地下化是因他才能促成，實在是聽不下去。