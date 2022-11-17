國民黨團踢爆陳時中曾以民間身分到寧波與中共官員交流。（圖／立法院國民黨團提供）

民進黨台北市長候選人陳時中陣營緊咬國民黨台北市長候選人蔣萬安矽谷律師經驗，質疑蔣任職的律師事務所是為中資公司服務。立法院國民黨團今召開記者會，揭露陳時中曾以台北醫學大學董事身分，到中國寧波和寧波李惠利醫院合作，當天簡報還提及兩岸一家親，並和大陸共黨人士一起合影，這就是「綠能你不能」的雙重標準。

國民黨立委李德維表示，近日陳時中競選辦公室標準非常嚴厲，蔣萬安在美國擔任執業律師，相關律師事務所跟大陸有業務往來，就被民進黨與陳時中團隊嚴格檢驗，而現在國安會秘書長顧立雄的公司曾在中國設立事務所及營業，難道綠能你不能嗎？

李德維指出，「綠能你不能」已經充分反映在民進黨「抗中保台」一事上，陳時中在擔任衛福部長前的一個月，曾飛到中國大陸，以北醫大董事身份，參加北醫大寧波醫療中心的成立一週年感恩週年慶活動，北醫董事會成員幾乎都到齊。

李德維質疑，當時陳時中的抗中保台DNA還沒有生出來，當他成為台北市長候選人就有了抗中保台DNA？北醫寧波醫療中心是與中國大陸的在地醫院進行醫療合作，陳時中不僅從沒有對此事公開表達過不同意見，還曾親自飛到中國大陸，與當地的共產黨官員交流，與中共官員合照，有照片可為證，畫面非常融洽，「難道這不是兩岸一家親嗎」？

國民黨立委林思銘表示，民進黨上任以來一直打抗中保台獲取政治紅利，但抗中真的能保台嗎？難道不能避戰謀和嗎？非要將人民推上戰場？遇到選舉販賣「芒果乾」（亡國感），還有什麼底牌可以打？ 其網軍側翼除抹紅對手外，還有什麼保衛國家良方？

林思銘指出，陳時中強調自己有抗中保台DNA，來抹紅對手不愛台灣，但陳時中2015年擔任台北醫學大學董事期間，與中國寧波李惠利醫院，合作經營設有中共黨委書記的「台北醫學大學寧波醫療中心」，甚至在2016年接任衛福部長1個多月前，以董事身分抵達寧波，與當地中共黨政官員交流對話。

「這就是高喊抗中保台的實際作為」林思銘痛批，陳時中可以帶自己團隊到中國投資醫療生意，但別人去就被陳說是買辦，這就是綠能你不能的雙標，民進黨說的抗中保台，到底是保台還是保綠？服公職前大賺人民幣，服公職後抗中保台獲利益。