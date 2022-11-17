去年底內政部公布「平均地權條例」修正草案迄今，將屆滿一周年，如同宣告預售屋「只能買、不能賣」的「預售屋禁止換約」措施，還是未明顯降低建商推出預售屋建案的意願。尤其新竹最明顯，不甩預售屋禁換約修法，現階段還是以預售屋掛帥，反觀新成屋，案量占比只剩3％。

根據住展雜誌統計，相較去年全年，今年北台灣六都會和縣市中，新成屋案量占比減少約3個百分點，預售屋推案仍是新建案市場供給主力。

其中，台北市、桃園市的新成屋案量占比稍上升；新北市、基隆市、宜蘭地區和新竹地區，成屋案量比例下滑。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，因《平均地權條例》修正草案送進立法院後，未有新進展，目前該草案對北台灣房市供給面的影響程度尚有限，相較之下，土建融利率提高和市場需求盛衰，對業者推案規劃的影響更明顯。

根據住展雜誌統計，截至今年10月底，北台灣新建案推案量累計逾9,800億元，其中預售屋建案案量約8,445億元、占整體推案量 85.5％。

至於新成屋建案，累計案量約1,430億元，占整體推案量的14.5％。

近年房市交易熱絡的新竹地區，今年新成屋案量占比為北台灣倒數第一，僅約41.7億元，占整區推案量3％，與去年新成屋案量占比26.5％相較，大減23.5個百分點。

成采錡表示，新竹成屋推案量變化較顯著區域，都是購屋需求相對強的房市熱區，在市場買氣熱絡及預售案銷況普遍良好等因素影響下，線上成屋供給減少，再加上區域房價居於歷史高檔，業者積極推出預售案，成屋案量占比因而大幅下滑。

至於桃園，新成屋案量約308億元、占總量10.8％。

台北市方面，成屋推案量僅約442.39億元，占總推案量約21.5％，年增6.2個百分點。

值得關注的是新北市，新成屋集中區，已從去年的板橋、林口，轉移至新莊，其他行政區成屋數量則都在5個以下，選擇相對受限。

另外宜蘭、基隆市，預售、成屋推案版圖，也都出現不小變化。

宜蘭前十個月，新成屋案量占比僅16.8％，較去年下降11個百分點。

基隆新成屋案量占比18.1％，降低9.1個百分點。