美國10月通膨數據明顯下滑，聯準會（Fed）升息可望趨緩，加上股神巴菲特旗下公司波克夏持股買進台積電，激勵台股連三個交易日飆漲，以股價淨值比來看，1.9至1.95倍為滿足點，短期台股出現補漲行情，及產業面明年第一或第二季庫存調整結束後，可望迎來景氣小陽春。

瀚亞外銷基金經理人姚宗宏分析，美國通膨開始趨緩，Fed釋出明確的升息高點及幅度，短期將反映此利多，刺激市場開始反彈。對第四季盤勢看法為中性偏多，主因在全球主要產業皆已進入下修階段，但經濟仍維持在高檔，其主要反映工資上漲、就業水準佳及疫情解封後的需求。

就產業趨勢看好高速資料中心與雲端業務題材力道強勁，台股相關類股也連帶受惠。截至去年底，全球有728個超大規模數據中心營運，根據Synergy Research Group數據，預期2026年全球數量將達1,200個，美國將成為高速運算中心設施的最大單一市場，加上近期美國雲端產業公司包括微軟、Meta、Google也在資料中心雲端業務上持續增加資本支出，反應該產業發展榮景。

隨政府補貼與獎勵政策持續增加，促使汽車製造業持續提升電動車產量並推出新車型。全球環保意識抬頭，減碳商機發燒，綠能產業、電動車長線正向發展，部分公司近期財報表現優於預期，也可多加關注。另看好台灣零售業解封效應，後續留意逢低承接題材。

姚宗宏指出，今年新台幣匯率趨貶，亞洲貨幣中表現相對平穩，大陸政權轉變讓市場更擔心兩岸關係是否再次進入緊張階段，造成9月、10月大盤表現，較美股或其他股市弱勢，短期資金緊縮趨緩及地緣政治風險趨緩下，台股將出現補漲行情。

建議透過台股基金布局，逢低分批加碼，產業配置電子與傳產八比二，電子以半導體持股為主，搭配伺服器、電子權值股、低基期半導體代工、IC設計，傳產聚焦綠能、電動車、生技與零售題材。