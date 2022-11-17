美國非農就業職位空缺9月意外增加後，勞動力市場狀況仍緊俏，市場反映聯準會（Fed）相對鷹派的升息可能，投資情緒波動升溫，但當前北美REITs整體呈現明顯資產淨值折價狀態，有利以低於資產淨值的價格，趁機購買優質房地產。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，鑑於強勁的結構性需求和房屋供給增長放緩，對高齡住房、醫療辦公室和實驗室空間REITs的長期前景持樂觀態度。根據NIC報告，今年第三季度老年住房需求處於最高水平位置，也是自2005年以來最高，高齡住房當中又以輔助型住房需求最大，今年第三季入住單位數，更已創下過去15年高點。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，截至第三季長照高齡住宅REITs在需求端數據包括入住率與銷售年吸收皆有提升。相對反映供給端的高齡住房庫存年成長下降，顯示高齡住房仍持續回到長期供不應求的長期情境。需求大舉回升、但供給成長下滑，可見到長期剛性需求仍在，建議可逢修正之際趁勢布局。