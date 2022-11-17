法國日前發生一起離譜的醫療疏失，一名77歲婦人因骨折住院，院方要求手術前禁食，卻不斷以人手不足為由拖延開刀時間，護士每天都告訴她「明天就要開刀」得空腹，不給飯吃，使老婦8天來只喝到1碗蔬菜湯，最後在病床上活活餓死。

根據法國媒體《BFMTV》報導，77歲婦人西蒙（Claudette Simon）8月23日因跌倒骨折，送到第戎大學醫院急診室救治，醫師判斷需要動手術，將老婦排進手術等待名單並安排住院，同時因手術要麻醉，叮囑她手術前一天不能進食，於是老婦一直空腹等待手術，但手術不斷延期，護士僅在24日晚上給老婦一晚蔬菜湯，也是她死前唯一吃的食物。

沒想到8月29日晚間家屬接到通知，母親因嚴重脫水陷入昏迷，轉入加護病房急救，仍不幸在31日宣告過世，但院方卻未詳細說明死因，也未向家屬道歉。西蒙的子女控訴，母親住院期間多次向護士要求吃東西，卻通通以「妳明天要手術，必須禁食」為由拒絕，女兒記得母親每天傍晚都會打電話抱怨沒東西吃，指控是院方疏失導致母親餓死，且直到死前仍未排到手術，憤而向醫院提告。

對此，第戎大學醫院於11月8日召開記者會，該院骨科及創傷科主任博洛（Emmanuel Baulot）表示，「我可以保證，每次手術延期後都會分配食物、都記錄在檔案裡」，僅對於急診室人力不足，導致手術4度推遲感到遺憾。他也透露西蒙還有其他許多合併症，不過相關調查還在進行中，無法提供細節。