在台灣，每10名新生兒就有1名早產兒，隨著國人普遍晚婚晚生，早產兒比例恐怕只增不減。家住桃園的凱捷，出生時僅有600公克，住院將近半年後終於返家，但對於新手爸媽而言，照護早產兒面臨極大挑戰，所幸有居家訪視、即時諮詢等居家照護服務，原本預估凱捷出院後要使用氧氣約2個月，竟然在短短2周就順利脫氧，減輕不少照護負擔。

台灣早產兒基金會董事長、馬偕兒童醫院新生兒科醫師張瑞幸指出，台灣去年新生兒人數已不到16萬，但早產兒比例稍微升高，大約10.6％，而極低出生體重（小於1500公克）更達到1％左右。她補充說明，晚婚晚生的世代之下，高齡產婦、人工生殖、多胞胎等因素環環相扣，可預期國內早產兒比例將持續增加。

早產兒出生後經歷一道道治療關卡，好不容易出院返家，照護上又面臨一大挑戰。為降低家長在家裡照顧早產寶寶的不安及焦慮，國健署自110年起推動低出生體重兒居家照護計畫，盼減輕照護者壓力，也有助於提早發現問題、及時轉介早期療育。

國民健康署署長吳昭軍指出，少子化嚴峻，任何一個小孩都是寶，過去由早產兒基金會長期提供居家照護服務，國健署則是去年（110）開始與全台醫療院所合作，目前已有64家醫院加入，希望明年拓展到全台所有醫院，一個不漏接地納入照護網絡。

國健署婦幼健康組科長歐良榮說明，該計畫收案對象為出生體重1500公克以下早產兒，以及出生體重1500公克到2500公克且有合併症、返家需攜帶管路或儀器者；出院前先評估分級，並於返家後提供照護服務，追蹤至2歲為止。

今年1月出生的凱捷，看起來健康又活潑，很難想像他出生時只有24周、體重僅600公克，住院近半年才返家。凱捷媽媽說，自己和丈夫年紀偏高，又是第一個孩子，什麼都不懂，雖然出院前有先學習，但回到家之後還是很擔心；所幸有護理長居家訪視，教他們適當調整氧氣流量，本來預估凱捷出院後要戴氧氣2個月，沒想到才2周就順利脫氧，讓夫妻倆放下心中的大石頭。

負責照護凱捷的林口長庚醫院居家護理長白淑芬說，很多早產兒出院後需要戴氧氣、鼻胃管等，家長還得時時注意血氧狀態，照護上非常辛苦；由於家中環境和設備和醫院不同，無法用一套標準來指導，因此需要實際到家中評估，同時也關心照護者的壓力狀態，而即時性的諮詢服務，可降低父母帶著孩子來回奔波醫院的次數。