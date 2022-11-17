隨著中國官方對於中央經濟工作會議的定調，搭配後續防疫政策的調整性等，目前中國A股市場迎來相對明顯的漲幅機會。兆豐投信指出，根據統計，11月以來上證A股指數漲幅7.84%，在亞股當中相對優於新加坡、日本、泰國、印度與越南等國家股市表現，突顯中國穩經濟政策持續帶動A股走勢，亦提高投資A股的性價比空間。

兆豐中國A股基金研究團隊指出，雖然在中國20大全國代表大會後，北上資金撤出市場，以及10月份中國製造業PMI指數為49.2，比起前一個月略顯下降，當前經濟態勢較為疲軟；不過，隨著國際地緣政治議題漸露曙光，加上中國國務院強調採取科學方式進行疫情管控並邁向精準化下，可望舒緩疫情對景氣的影響。

經濟層面上，後續市場轉機將需要持續關注前期的政策方向與力道，是否能對實體經濟面的傳導提供助益；產業面上，在中國房地產市場、內需消費市場等領域，也需要關注政策支持的力道與速度，以及對於實際景氣層面的改善成效，才可望於明年帶動市場氛圍，這類評估依據亦可作為投資組合加減碼的指標。

後市展望上，法人認為，觀察現階段海外市場的緊縮現象，以及地緣風險的影響性逐漸緩解，雖然中國市場仍存在不確定性，但已度過前一波相對悲觀的預期階段，若明年第一季的兩會前，市場出現如政策紅利、經濟數據佳音等催化劑，將可望繼續推動A股走勢向上，目前評估對後市環境可維持正面謹慎的投資態勢。