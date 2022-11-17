據央廣網報導，近日，大陸國家互聯網信息辦公室發佈了新修訂的《互聯網跟帖評論服務管理規定》（以下簡稱新《規定》），將修改有關規定，要求線上媒體和社交媒體帳戶營運商加強對網上跟帖評論的管理。新《規定》將於2022年12月15日起施行。

《互聯網跟帖評論服務管理規定》自2017年10月1日施行以來，對於規範跟帖評論環節信息秩序，維護良好網絡環境發揮了積極作用。但隨著互聯網新技術新應用的快速發展，互聯網跟帖評論服務也出現了許多新情況、新問題，需要適應形勢發展變化進行修訂完善。

新《規定》共16條，重點明確了跟帖評論服務提供者跟帖評論管理責任、跟帖評論服務使用者和公眾帳號生產營運者應當遵守的有關要求等內容。

新《規定》要求，公眾帳號生產營運者應當對帳號跟帖評論訊息內容加強審核管理，及時發現跟帖評論環節違法和不良訊息內容並採取必要措施。

新《規定》強調，公眾帳號生產運營者可按照用戶服務協議向跟帖評論服務提供者申請跟帖評論區管理權限。跟帖評論服務提供者應當對公眾帳號生產營運者的跟帖評論管理情況進行信用評估後，合理設置管理權限，提供相關技術支持。

新《規定》要求，跟帖評論服務提供者應當建立用戶分級管理制度，對用戶的跟帖評論行為開展信用評估，根據信用等級確定服務範圍及功能，對嚴重失信的用戶應列入黑名單，停止對列入黑名單的用戶提供服務，並禁止其通過重新註冊帳號等方式使用跟帖評論服務。

新《規定》強調，跟帖評論服務提供者、跟帖評論服務使用者和公眾帳號生產營運者不得通過發佈、刪除、推薦跟帖評論信息以及利用軟件、雇傭商業機構及人員散布信息等其他干預跟帖評論信息呈現的手段，侵害他人合法權益或公共利益，謀取非法利益，惡意干擾跟帖評論秩序，誤導公眾輿論。