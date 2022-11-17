在新冠肺炎疫情較為嚴峻時期，職業網壇球星喬柯維奇（Novak Djokoivc）因為拒絕提供疫苗接種證明，被澳洲拒絕入境，因此無法參與2022年澳洲網球公開賽，原本要被澳洲禁止入境到2025年的他，在年終賽期間收到好消息，澳洲移民部撤銷對他的禁令，2023年澳網喬帥就能前進南半球大滿貫賽了。

澳洲媒體指出，已經向移民部證實消息正確性，不過移民部部長蓋爾斯（Andrew Giles）辦公室以隱私為由，拒絕發表回應，不過蓋爾斯有透過官方聲明表示：「喬柯維奇先生獲得入境澳洲的臨時簽證。」

2023年澳網預計明年1月16日到29日在澳洲墨爾本進行，正在義大利杜林打ATP年終賽的喬柯維奇，也很開心收到這個好消息，他說：「很高興昨天就收到這個通知，讓我鬆了一口氣。我和生命中最親密的人們，今年在澳洲及澳洲之後遇到了一些事，經歷難熬的時光。」

喬帥繼續說：「澳網是我網球生涯最成功的四大賽，我在這裡創造了些最美好的回憶，我很想再回到澳洲比賽，做我最擅長的事，希望能在澳洲度過一個美好的夏天。」