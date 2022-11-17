九合一大選進入倒數階段，確診者不能投票引發爭議。中選會主委李進勇17日指出，投票人必須前往戶籍地投票，選務上無法特別為他們開投票所，加上目前尚無不在籍投票法制規定，才無法實施確診者投票。

內政委員會17日邀請相關單位進行「11月26日九合一選舉及『18歲公民權』修憲案公民複決之整備及選務防疫規劃情形」專題報告。不少立委關切，為何確診者能參加大考中心舉辦的考試，卻無法投票？

李進勇說明，考生應試地點不依戶籍而定，能讓確診者在一間考場應試，投票人則必須親自到戶籍地投票，選務上無法特別為確診者開設投票所。

其次，大選當天會有不少民眾投票，若確診者也出現，選務單位要背負的防疫責任實在沈重。再者，台灣不像韓國、日本設有不在籍投票法規定，若實施確診者投票，完全沒有法源依據。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝則解釋，以國內疫情而言，原則上確診者有隔離必要，不得外出，指揮中心評估教育部方案認為風險可控，才讓確診考生外出應試。不過，在實務上，考試與投票差別相當大，指揮中心與中選會曾就此作過非常多次討論，讓確診者投票，無法避免混合投票情形，將提高一般民眾感染風險。