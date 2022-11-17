俄烏戰爭爆發後，台海關係成為全球關注焦點，對沖基金巨頭Citadel創辦人Ken Griffin就警告，如果大陸入侵台灣並毀掉半導體產業，將馬上讓美國陷入經濟大蕭條，他也認為，美國有意平衡台灣與大陸的關係，其實是在玩火。

Business insider報導，Ken Griffin接受彭博社採訪時就台海關係發表看法，他認為，美國晶片法案雖然是推動半導體在地化的好開始，但最終只是杯水車薪，不足以取代台積電的產量，「如果我們無法獲得台灣半導體，對美國GDP將造成10至20%的嚴重打擊。」

Ken Griffin認為，如果大陸入侵台灣並毀掉半導體產業，美國將馬上陷入經濟大蕭條，「美國沒有能力生產國內經濟運作所需要的半導體，我們相當依賴台灣製造的先進半導體，有意平衡台灣與大陸的關係，其實是在玩火。」

即使風險因素存在，股神巴菲特（WarrenBuffett）旗下投資公司波克夏海瑟威砸下超過41億美元（約新台幣1200億）進場購買台積電ADR股票，更有外媒從交易規模與選股條件兩方向推估，此決定應該是由巴菲特所下的。

報導提到，波克夏持有的最大部位是蘋果，與台積電有密切關聯，如果Ken Griffin對台海關係的悲觀想法成真，波克夏的押注恐會出現巨大損失。