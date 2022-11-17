以美國影集《后翼棄兵》爆紅的好萊塢女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），憑著空靈、精緻的五官與一頭金色長髮，加上自然精湛的演技而受到矚目，她也因此在各大頒獎典禮上獲得提名與獲獎，人氣不斷攀升。而近日安雅泰勒喬伊為了宣傳新電影《五星饗魘》（The Menu）也頻繁出席活動，在15日安雅泰勒喬伊受邀出席節目宣傳時，便穿著一件側面鏤空的性感洋裝現身，立即成為全場鎂光燈的焦點。

安雅泰勒喬伊在15日登上節目為新電影宣傳，電視台現場聚集了大批粉絲及媒體，爭相一睹她的風采，而當安雅泰勒喬伊一下車便立即吸引目光。只見她身上穿著一件性感的繞頸珍珠洋裝，搭配黑色的細跟高跟鞋，從正面看相當簡約又不失貴氣，但她一次側身才發現魔鬼藏在細節裡，從側胸一路到腰臀整排鏤空，僅用珍珠飾品遮擋，使她凹凸有致的火辣身材若隱若現，相當性感。

Anya Taylor-Joy chegando no The Drew Barrymore Show. pic.twitter.com/tgJbC9kDpm — Info Anya Brasil (@infoanyabrasil) November 15, 2022

節目結束後，安雅泰勒喬又換上一套細肩帶的粉紅色透膚洋裝現身紐約街頭，而洋裝貼身的剪裁以及胸口蕾絲透視又深V的性感設計，同樣使她完美曲線全洩，更將她白皙的肌膚顯得更加透亮，令網友看了直呼「真辣」、「她的身材真的很好」、「超模身材」、「狀態超好」、「這種粉色不是人人能駕馭」、「好性感」。