疫情指揮官王必勝昨（16）日鬆口，室外免戴口罩最快月底實施，胸腔暨重症科醫師黃軒表示，新冠病毒短期內不會消失，口罩令放寬後，應注意哪些地方是高風險區域，再加上秋冬是呼吸道疾病的流行期，建議在無法保持安全距離的場域，仍要配戴口罩。

黃軒今（17）日於個人臉書粉專指出，新冠肺炎趨緩，但社區仍處於流行期，還是有可能確診後再傳染給同住家人、同事或同學，尤其未來口罩令放寬，室外免戴口罩後，最好要知道哪些地方是屬於傳播病毒的高風險區域。

黃軒表示，在室外空曠處、人與人能保持安全距離，當然可以安心地拿下口罩，但若是處於通風差、擁擠的環境，最好是戴上口罩，且附近的人如果咳嗽、打噴嚏等，不確定是不是新冠病毒引起，此時應以自己的健康為要，戴上口罩保護。黃軒說，如果大家都不戴口罩，有戴的人仍會受到口罩保護，能降低感染風險，這在醫學上稱「單向防疫」。

黃軒提醒，我們可能會永久和新冠肺炎共存，無法避免和病毒接觸，再加上秋冬還流行各種呼吸道病毒，像是鼻病毒、冠狀病毒、呼吸道融合病毒、腺病毒等，建議在無法保持距離的場域戴上口罩，維持勤洗手的防疫衛生習慣，才能將染疫風險降到最低。