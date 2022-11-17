豐原醫院「病人安全我響應 手護孕產兒安全」活動花絮。(豐原醫院提供)

豐原醫院配合WHO響應病人安全活動，特舉辦一系列相關活動，透過「病人安全我響應 手護孕產兒安全」，邀請就醫民眾一同貼上讚聲貼紙響應，鼓勵在就醫過程，主動表達內心擔憂及顧慮，營造正向醫病文化。豐原醫院指出，透過活動讓民眾一同參與響應病人安全，展現醫院守護孕產兒安全的決心。

豐原醫院說，該院門診區搭配「孕產兒安全 彩虹海報展」擬定六大主題分別為1.孕期產檢及高風險2.孕產期用藥3.COVID-19孕產照護4.母乳哺餵5.新生兒照護6.「藥」你安全「幼」放心：孕產兒用藥安全；透過鮮明色彩搭配，以創意海報方式展出相關介紹及衛教內容。

院方鼓勵民眾主動與醫師討論用藥安全及健康狀況，並舉辦「生產危險OUT」有獎徵答的互動遊戲，讓就醫民眾針對生產相關高風險因子，能把握關鍵生產風險；利用遊戲互動傳遞孕產兒安全照護觀念及用藥安全，鼓勵孕產婦主動說出疑慮擔憂或是用藥疑問等，讓護病雙向溝通無障礙。

豐原醫院說，世界衛生組織調查全世界每日約有6700名新生兒死亡，並有810位婦女死於可預防的懷孕與分娩相關因素，但多數死亡及死產風險是可透過專業醫療人員經驗評估及環境改善，轉而提供優質安全的照護。2022年世界病安日的主題訂為「孕產兒用藥安全」，以「避免用藥傷害」作為口號，延續110年度孕產兒安全的「把握關鍵，產除風險」。

豐原醫院強調，該院肩負照護在地民眾身心健康的重責大任，除提供生產等醫療相關服務外，更主動承擔確診孕產婦及新生兒照護，配合疫情指揮中心調度讓確診的孕婦、生產及嬰幼兒都能接受到相同優質的醫療服務。