陳時中曾因廣設免治馬桶政見影片惹議，17日到南投輔選，遭酸宣傳免治馬桶政見。（圖／陳時中辦公室提供）

民進黨台北市長候選人陳時中17日上午陪同黨南投縣長候選人蔡培慧搭車掃街，面對蔡陣營天天都有大咖來輔選，幫忙拉抬、製造聲量，國民黨籍南投縣長候選人許淑華呼籲：「不要來了就走，記得採購南投農特產，促進南投經濟。」許淑華還酸：「可能部長很有信心！或是宣傳免治馬桶政見？」

國民黨南投縣長候選人許淑華批，蔡培慧、陳時中是阻擋疫苗2人組，罔顧南投縣民生命安危。（楊靜茹攝）

許淑華表示，去年5月林明溱指示南投縣政府要購買疫苗，蔡培慧卻造謠林明溱要買的是大陸製疫苗，立即遭她舉發，而陳時中在中央也否決南投縣政府採購疫苗案，蔡培慧、陳時中是阻擋疫苗二人組，卻在南投合體，不就是提醒南投縣鄉親，他們罔顧南投縣民的生命安危，他們到現在仍欠林明溱一個道歉。

許淑華認為選戰倒數之際，大家各自在崗位上努力，爭取最大咖、也就是選民的認同最重要。（許淑華競辦提供／楊靜茹南投傳真）

媒體詢問對手近期天天邀黨內輔選大將強力拜票，許淑華是否邀蔣萬安等人輔選？許淑華強調，選戰倒數之際，大家都很忙，各自在自己的崗位上努力，爭取最大咖、也就是選民的認同最重要，可能陳時中對自己很有信心，或是宣傳免治馬桶政見？建議陳時中既然來南投，不要來了就走，記得採購南投農特產，促進南投經濟。