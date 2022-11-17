高雄的獨立書店，你認識幾間呢?今年7月起，高市圖與高雄在地獨立書店陸續推出「我家旁邊的書店」系列活動，像是「我家旁邊的書店」聯合書展、「我家旁邊的書店：獨書時光」雙主場講座，皆受到讀者喜愛。其中與11間高雄在地獨立書店聯合推出「我家旁邊的書店：到書店聊」，以圖書館為起點，邀請大家走入高雄在地獨立書店，凡參加其中三場「走獨」的讀者，於指定期間到高市圖總館借閱５本書就能兌換到閱讀袋乙只。參與走獨的書店有剛好販売所、城市書店、蟬雨越讀、小房子書舖、小樹的家繪本咖啡館店、等閑書房Ｘ柚仔林合和學堂、無尾香蕉動物學校、山豬窩高雄山脈店、貓手book&shop日文二手藝文書店、MLD READING （台鋁書屋）。

小樹的家繪本咖啡館許瓊文(中排左1)店長邀請到兒童繪本作家林柏廷(中排左4)從宜蘭宜蘭遠道而來(高雄市化局提供)

無尾香蕉動物學校校長李瑾倫(前排右者)，本身是繪本作家，透過繪本提倡友愛動物(高雄市化局提供)

等閑書房Ｘ柚仔林合和學堂談論當二手書店遇上獨立書店，究竟有什麼差別(高雄市化局提供)

「我家旁邊的書店：到書店聊」邀請大家實際走一趟在地書店，期盼讀者能藉由參與書店以自身特色所辦理的互動講座，更認識高雄在地特色與書店理念。平常喜歡逛書店的王姓大學生說「平日因為時間繁忙只能匆匆到圖書館借閱書籍，藉著高市圖邀請獨立書店匯聚的活動，開始認識高雄在地也有這麼棒的獨立書店」。

11月首周至今已辦理7場走獨活動講座，場場額滿，首場則是由「剛好販売所」羅健福所長率先開跑，邀請到929樂團的吳志寧、台青蕉樂團王繼維，談談農業如何走出自己的一片天，也談談年輕人的返鄉創業之路，現場的熱情參與也讓吳志寧與王繼維分別拿起吉他現場彈唱，唱出屬於「家鄉」的音樂。

不只聊音樂、聊家鄉，也聊咖啡、聊繪本、聊書店的種種，書店不只販售書籍，也「兼差」各種技能。城市書店的藍秀珠店長，兼差咖啡師，活動當日邀請專業杯測師，並現場沖泡至少15,000 C.C的咖啡讓讀者共享，讓「咖啡」這個知識從書籍中立體化。開在巷弄內的蟬雨越讀，店長莊逸軒同樣也以自己對於文化的探索興趣，引領讀者以身體語言的舞動、音樂的流動，體驗這個世界與自己所產生的連動。

小房子書舖與小樹的家繪本咖啡館，皆以繪本為核心，創造溫馨的繪本空間。小房子書舖的兩位管家：李佳勵、謝沛霓，與前來的大人小孩們圍坐著彼此分享繪本與生活間的小故事，也一起從繪本開啟一場場旅行；小樹的家繪本咖啡館許瓊文店長邀請到兒童繪本作家林柏廷從宜蘭遠道而來，聊繪本創作外，也親自帶親子一起體驗手撕貼畫創作。這是屬於大小朋友一起的「獨書時光」。

等閑書房Ｘ柚仔林合和學堂的兩位店長因為參與高雄城市書展活動相遇，於是開啟了活動合作的緣分，一起談論當二手書店遇上獨立書店，同樣都是書店，究竟有什麼差別？而身為二手書店二代的湯若瑜店長，也在這場活動教學如何好好保存書籍，以及自己在家也能磨書邊的方式。閱讀很重要，但保存書籍也很重要。

無尾香蕉動物學校校長李瑾倫，本身是繪本作家，透過繪本提倡友愛動物，也透過團體借閱證和高市圖合作辦理「翻閱『毛』海：毛孩主題書展」，並辦理各式課程，親自教大家如何和毛寶貝相處，閱讀的文字溫度，此刻化為和毛小孩相處的暖度。

11月份接下來的兩周周末還有三場走獨活動，11/20分別在山豬窩高雄山脈店、貓手book&shop日文二手藝文書店登場以及11/27在MLD READING （台鋁書屋）舉辦，皆別具特色，受到讀者強烈歡迎，歡迎讀者能於閒暇之餘行冊店、讀好冊，發現高雄的好所在。