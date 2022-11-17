透過視覺回饋的復健方式，除了能夠運動外，也可以透過打遊戲的過程整合認知。（楊舒婷攝）

只要四肢操控復健器材，就能在螢幕上進行打怪闖關。（楊舒婷攝）

高雄71歲的陳楊婦人，因車禍造成腦出血，經2次手術後搶回一命，但甦醒後身體呈現半癱狀態，左側手腳都使不上力，高雄醫學大學附設中和紀念醫院開始對婦人進行「視覺回饋復健」復健治療，利用院內自創的打怪遊戲讓婦人復健，半年後婦人逐漸恢復正常，甚至不停超越自己在遊戲裡創下的積分。

陳楊婦人2021年因騎車發生車禍，造成嚴重的顱內出血，送到高醫時昏迷指數只有3，情況相當危急，歷經2次的腦部手術後，婦人在加護病房內昏迷了20天，原本醫師也擔心婦人可能會醒不過來，甚至成為植物人，但婦人竟奇蹟式的甦醒，唯獨甦醒後身體呈現半癱狀態，左邊的手腳都相當無力，於是進行復健治療。

復健的過程相當漫長，婦人起初也相當缺乏自信與耐性，但高醫引進了「視覺回饋上肢復健機」，並自行開發遊戲軟體，婦人透過手部操控復健機，進行打怪闖關，半年後便逐漸恢復正常，不只手腳有力氣了，連生活機能都恢復正常。

高醫副院長黃炫迪表示，不管是頭部外傷或者中風的患者，都會有肢體偏癱的情況，肢體偏癱都需要靠復健來恢復正常，但復健的過程相當痛苦且冗長的，病患需要相當大的意志力才能克服；而高醫復健部結合了AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、MR（混合實境）的科技，讓復健過程有打電動遊戲的樂趣，減少枯燥與乏味感；希望藉由科技的加持能讓患者面對冗長的復健過程時，變得能夠更有動力。

高醫復健部主任陳嘉炘表示，復健患者透過打怪遊戲的復健方式，能夠忘記復健的疲憊感，在臨床上除了可以看見病患肌力恢復外，也發現視覺回饋的復健方式能讓神經再生；因此高醫復健部耗時2年開發相關軟體，遊戲內容也相當多元，可以滿足不同病患的需求，半年來已有50多位復健病患受惠。

陳嘉炘補充，除了中風的病患外，肢體偏癱、長期臥床、脊隨損傷、肌少症、上肢肌力不佳和銀髮族群，都可以透過此方式來進行復健；尤其失智症與肌少症的患者，透過視覺回饋的復健方式，除了能夠運動外，也可以透過打遊戲的過程整合認知，達到減緩退化的效果。