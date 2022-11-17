檢警緝獲全台最大大麻種植場，桃園市長鄭文燦頒獎感謝員警辛勞。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

檢警緝獲全台最大大麻種植場，桃園市長鄭文燦頒獎感謝員警辛勞。(呂筱蟬攝)

桃園市檢警單位9月在龍潭地區破獲史上最大宗大麻案，查獲吳姓、柯姓嫌犯在陸軍航空第601旅旁租用900坪農地廣達7座籃球場種植大麻，查獲大麻植株4218株，市值超過12億6000多萬元，全案於今天偵結起訴8人，桃園市長鄭文燦17日前往龍潭警分局慰問，感謝檢警緝毒辛勞。

龍潭警方表示，新冠肺炎肆虐全球，邊境管制嚴格而走私不易，導致國內大麻毒品供不應求，價格持續飆高，具幫派背景的吳嫌運用本身進出口花卉、經營園藝生意，取得大麻種子後上網自學大麻栽種手法，夥同柯姓小弟協助組裝架設培植設備，另招募並軟禁控制6名逃逸移工協助栽種大麻。

吳嫌挑選龍潭地區陸軍航空601旅為禁航區，且周邊僅有零星農戶的隱蔽農地，農場周邊更高築達2公尺鐵皮圍牆，企圖在農地內自產自銷大麻大發橫財，專案小組成員埋伏監控，利用科技偵查方式，成功鎖定吳、柯2嫌身分及確認大麻植株樹種，在9 月突襲搜索查獲吳嫌等8人及大麻活株、製毒器具等相關證物，市值超過12.6億元，一旦流入市面，可供100萬人以上吸食。

鄭文燦表示，這次桃園地檢署與警察局合作查獲大麻田有史以來最大，如果沒有進行源頭打擊，對毒品氾濫會有重大影響，因為種植地點隱密在軍營旁邊，一般時候人煙稀少，警方在接獲線報時立即通知地檢署指揮偵辦，經過抽絲剝繭把所有涉案人收押禁見，並在今天完成偵結起訴，是桃警團隊認真辦案的結果。大家可以看到大麻盆栽成品、半成品以及大麻設備讓人嘆為觀止，如果這些大麻流到市面上影響層面非常大，目前台灣確實在這方面需要更大力道來阻絕犯罪。

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