藝人曹西平出道超過40年，行事風格直率敢言，讓他的粉絲遍及各年齡層，近來雖推掉大量通告，鮮少在公開場合曝光，仍不時在社群網站與粉絲分享日常，資深媒體人胡孝誠近來上節目時，爆料曹西平曾經在家中癱軟在地3天無法動彈，引起網友議論。

資深媒體人胡孝誠上節目《健康2.0》，與來賓談論「藝人在家昏倒，身體發出求救訊號」的主題，案例對象一位是歌仔戲名旦連明月，另一外則是資深藝人曹西平，他指出曹西平當年獨居在泰國時，某天起床竟全身癱軟無力，甚至連站起來的力氣都沒有，而且情況持續長達3天之久，最後只好就地大、小便，最後靠著意志力爬出家門求救，鄰居見狀後趕緊送醫才撿回一命，這也讓他意識到獨居的危險，便將泰國房子賣掉回台灣。

曹西平被爆曾癱軟3天無法動彈。( 健康2.0 Youtube)

對於曹西平的病例，台北醫院神經外科主任丁賢偉表示，大致分為4種原因，包括：心律不整、迷走神經暈厥、腦血管疾病、直立性低血壓，輕者出現頭昏、暈眩、意識不清楚等狀況，嚴重者則可能猝死，藉此提醒所有人絕對不能輕忽任何身體發出的任何警訊。