思科周三公布上季財報，由於業績擊敗分析師預期，並表示受惠於供應情況舒緩，因而調高2023財年的財測，帶動盤後股價勁揚約4％。

2023財年第一季（截至10月29日止）上季營收年增6％至136億美元，優於分析師估的133億美元，淨利年減10％至27億美元，每股盈餘0.86美元，也超出市場估的0.84美元。

展望2023財年，思科預期全年銷售成長率由先前預測的4～6％調升至4.5到6.5％。該公司財務長Scott Herren指出，該季展現強勁業績，而調高財測部分歸功於供應情況緩解。