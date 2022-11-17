提升數位運用能力已是當前中小企業強化競爭力的關鍵之一，台北市產業局於今(17)日舉辦111年度「臺北市中小企業知識學苑系列課程」數位培育應用成果發表會，展示今年度培育企業運用數位工具與提升線上營銷的具體成果。

今年度延續以提升中小企業與一般店家數位工具應用能力為重點，針對受疫情衝擊較大的旅遊業及餐飲業，透過與公協會合作，規劃專屬課程，以有效加速旅遊餐飲業的復甦。

另外本次課程為能協助中小企業瞭解所需之數位工具或應補強之數位缺口，特別規劃課前數位評量檢測機制，讓數位程度階段不同之企業，都能安排最適合的培育課程，以提升數位學習的綜效，同時亦針對完訓之學員，加碼補助「臺灣雲市集」數位工具最高萬元的採購金，完整的培育機制，希望能為北市中小企業之數位競爭力，提供強而有力的後盾。

課程特色之一，規劃運用虛擬實境科技教導學員建立專屬於自己店家之元宇宙展示間，將商品與店家資訊置入於其中，本次成果發表會也將其中6家數位亮點企業集結成「北市線上數位虛擬商城」，將協助企業將數位運用提升至另一個層次，也創造給消費者不同於以往的消費新體驗，更重要的是讓傳統的店家也瞭解到，透過更多元的數位方式，開創疫後零售新商機。

北市產業發展局副局長吳欣珮表示，本年度數位培育課程以實務面為主，輔導各企業透過數位工具應用，加速提升業績及吸引消費者目光，本次成果發表會現場分享學員代表中，如旅遊業的「多扶旅行社」，透過[email protected]課程，藉由不同內容設定提升服務與客戶回流率，並結合FB廣告投放增加曝光度，粉絲專頁按讚數成長達77倍，整體會員數突破6千人並持續成長。

「德立生物醫學有限公司」係提供頭皮髮根健康產品，藉由社群文章推播後，觸及率大幅提升375％外，亦規劃GA4數位數據分行系統的協助，更加完善銷售策略的擬定，也具體提升銷售額達30％。吳欣珮強調，透過今日數位工具應用成果發表會可以將企業培訓後實際數位工具應用成果，呈現予更多中小企業，鼓勵過去對於數位轉型躊躇不前的商家，善用北市中小企業知識學苑的課程資源，培養數位能力，迎接充滿數位內容的新時代。

本次加碼補助最高1萬元「臺灣雲市集」數位工具採購金措施中，如餐飲業「甜醺圈圈商行」，早期與外送平台合作，在本次課程實際採購導入iCHEF並串接[email protected]、Google商家等平台，有效節省接單處理時間，且商家瀏覽率提高4倍以上；「天群健康事業股份有限公司」則導入雲端智能SEO搜尋獲客工具，使社群觸及率提升99.5％，互動及按讚數提升6倍以上。

台北市產業局將持續協助中小企業踏入數位轉型，透過一系列專業且貼近實際需求的課程實作教學，培育更多企業具備數位轉型能力，從傳統線下實體店銷，運用數位工具擴大至線上營銷，為疫後北市中小企業提供更多元發展的可能。