前總統馬英九陪嘉義縣長候選人王育敏到朴子市場拜票。（王育敏團隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

前總統馬英九今天為國民黨嘉義縣長候選人王育敏輔選，陪同王育敏、縣議員候選人李國勝先到朴子市高明寺參拜，再到朴子第二市場拜票，隨即到太保市、水上鄉車隊掃街拜票，民眾紛紛比出手勢、搶拍照，熱烈回應。

前總統馬英九偕嘉義縣長候選人王育敏到朴子市場拜票。（王育敏團隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

馬英九受訪時表示，這次再度來嘉義幫王育敏助勢，王育敏是非常優秀的人才，若讓她當選嘉義縣長必定能為嘉義帶來不一樣的新氣象。

前總統馬英九陪嘉義縣長候選人王育敏掃街拜票，民眾熱情回應。（王育敏團隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

而對於媒體詢問王育敏表示，她近來在民雄掃街也明顯感受到民眾的熱情，選戰剩不到10天，她會繼續努力做最後衝刺。

前總統馬英九為民眾簽名。（王育敏團隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

民眾回應熱烈，搶著與馬英九及王育敏拍照，也有攤商拿著帽子興奮請馬英九簽名，還有民眾穿T恤，請馬英九直接在背上簽名，馬英九一邊簽名一邊開玩笑說「那我要順便寫精忠報國嗎？」

馬英九隨後再到太保、水上，陪同王育敏及議員候選人詹琬蓁、王啟澧和水上鄉長候選人掃街拜票，民眾看到馬英九現身，紛紛站在路邊拿出手機拍照錄影，路上站滿圍觀民眾。

王育敏也預告，11月24日馬前總統還會再次來嘉義陪她一起車隊掃街，希望大家一起支持嘉義的改變。