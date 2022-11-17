行政院環境保護署首次辦理「應回收廢棄物回收處理業評鑑計畫」，新北市環保局所輔導的回收處理業者表現亮眼，有2家業者獲得「回收好厝邊標章」、1家業者獲得「資源循環基石標章」，是新北回收處理業者的標竿。

新北市環保局表示，本次評鑑環保署針對回收處理業者的環境形象、作業品質、消防職安等內容評分，選出標竿業者供同業學習，期能提升回收處理業形象並帶動產業精進。

環保局表示，新北的「合全環保企業社」及「穗成環保資源有限公司」獲頒「回收好厝邊標章」，2家業者皆為廢機動車輛回收業，平時除維護廠區環境，更發揮創意美化周遭環境，例如合全環保於廠區內外皆設置盆栽造景，而穗成環保於廠區內設置魚菜共生設施，於廠區外設置綠植、彩繪圍牆，美化都市景觀。

另獲得「資源循環基石標章」的「開運國際環保實業有限公司」為新北市廢資訊物品處理業，廠內整潔乾淨、待處理物品分類確實及相關處理設備維護狀況良好，並取得ISO9001、ISO14001等相關環境管理認證，業者更善盡企業社會責任，特別租用國有林地，植樹造林，為環境保護盡一份心力。

環保局強調，未來將持續輔導轄內各回收業者精，也期待本次獲得環保署標章肯定的業者，帶動本市其他回收處理業共同進步。