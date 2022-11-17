台北市政府與交通部台灣鐵路管理局合作開發之南港商三公辦都更案「南港之心」於今日舉辦新建工程基地祈福典禮，台北市長柯文哲致詞表示，全案預計118年完工，最期待4.2公里空中走廊；並強調東區門戶計畫在其任內已大致底定，南港將是全台北，甚至全台灣最有都市計畫的區域，也將成為台灣生技產業重要聚落。

柯表示，從過去國家生技園區完工，到明年南港生技大樓的完工，南港與其周邊還擁有中央研究院、國家動物中心、衛生福利部、食品藥物管理署，將來會是台灣生技產業重要聚落。而「南港商三公辦都更案」是東區門戶計畫重要的子計畫，總基地面積是26000平方公尺，是台鐵、台北市政府、潤泰、台北住都中心共同合作。

柯接著說，將來商三公辦都更有交通轉運站、會展中心、商場、辦公大樓、住宅，會興建一棟32層樓的辦公大樓，另外有3棟37層的住宅大樓，地下1、2層有商場，最重要的是他很期待將來南港地區的空中走廊，總共有4.2公里，從會展中心到南港機廠，概念是出自美國紐約The High Line Park，當7、8年後全部完工時，這會是台北市很大的亮點。

最後，柯文哲表示，今天這個BOT案投資金額是351億，預計到118年可以完工，目前南港展覽館快要飽和了，所以要有新的會展中心在這附近，形成會展中心聚落，再結合南港機廠的新創辦公室，希望這裡能成為新創產業的聚落。

台北市政府都市發展局則表示，此案規劃透過容積獎勵捐贈公益設施方式都更，另因南港鐵路地下化工程分攤經費，台北市政府具有使用權，可使用分回約3000坪之辦公空間供作新創產業使用，結合會展中心面積約3820坪(可容納2800人)，將可與周邊相關產業及南港展覽館搭配使用，共同發展。

另交通轉運站面積約1509坪，可提供23席月台及備用車位13席客運旅運量，在與南港轉運站整合後，將透過客運轉運功能，提供臺北東區通往宜花東、西部地區交通轉乘服務。