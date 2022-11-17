行政院院會今（17）日通過經濟部擬具的「產業創新條例」修正草案，擬對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，投資前瞻創新研發及先進製程設備提供加碼租稅抵減。經濟部長王美花表示，包括半導體、電動車、5G、低軌衛星相關的下世代產業均可適用。

行政院長蘇貞昌指出，此案對在台進行技術創新、且居國際供應鏈關鍵地位的公司，符合一定條件者提供史上最高的研發及設備投資抵減，有助促進下世代關鍵產業跟技術持續深耕台灣，鞏固半導體在內的科技產業鏈韌性及國際競爭優勢。

產創條例修正草案後續將送往立法院審議，力拚在明年元旦起上路實施，優惠期間至2029年底止。蘇貞昌表示，此案對台灣經濟及國安均有實質助益，請經濟部及財政部後續積極跟立院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

由於疫情造成供應鏈斷鏈、汽車產業遭逢晶片短缺衝擊，各國紛紛對關鍵產業祭出鉅額補貼及擴大租稅優惠。如美國晶片法案提供補貼、並對建廠及設備投資給予25％租稅抵減，日本提供建廠及設備補助，韓國給予最高40％研發投資抵減及10％的設備投資抵減。

王美花指出，台灣在半導體產業製程方面雖已位居全球領先地位，但面對競爭者及各國祭出巨額補貼優惠，仍需思索如何進一步突破，鞏固既有優勢地位。在與財政部多次討論後，決議提出產創條例修正，在現有規範下加碼給予租稅優惠。

經濟部針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，只要符合研發費用、研發密度達一定規模及有效稅率達一定比率條件，不限產業類別均可提出申請，擬提供前瞻創新研發支出25％營所稅抵減、購置先進製程機器設備支出5％營所稅抵減，兩者合計抵減不超過50％。

其中，研發費用及研發密度，為考量台灣產業需在國際供應鏈中持續保有關鍵地位，必須不斷投入資源進行開創性、突破性的研發創新。至於一定規模則授權子法訂定，主因需與財政部對國內重要公司的研發經費及研發密度，做更精細的確認後才能敲定金額門檻。

另外有效稅率部分，係為兼顧租稅優惠及繳納合理稅負之政策目的，參考經濟合作暨發展組織（OECD）全球企業最低稅率15％訂定。鑑於國際間推動期程不一，給予產業適當緩衝期間，2023年訂為12％，2024年起為15％、但可視國際施行狀況核定調整為12％。