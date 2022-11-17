美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，點出4大理由支持聯發科近期股價的強勁反彈，將目標價由750元調升到850元、評等加碼。

美系外資表示，聯發科(2454)近期股價出現強勁反彈，預計該反彈趨勢近期有機會延續，主要是基於4理由，首先，大陸市場隨著清零政策趨緩下，有機會出現補貨潮；第二，大陸智慧型手機在2023年可能恢復到年增持平；第三，聯發科最新發布的天璣9200，規格競爭力令人印象深刻(相較高通Snapdragon 8 Gen 2、蘋果A16仿生晶片)，將帶來更廣泛的旗艦機採用；最後，聯發科、高通在定價上的穩定度將持續，更會有利於穩定毛利率。有鑑於上述原因，將聯發科目標價由750元調升到850元、評等加碼。

美系外資進一步說明，大陸市場需求有可能復甦，由於當下庫存不足，為迎戰後續的新機加上終端市場復甦，相信Android智慧手機供應鏈的庫存回補會在未來幾個季度發生。市場和供應商對2023年大陸智慧手機需求的預期一直很低，但隨著大陸對清零政策的放緩，預計大陸智慧型手機出貨有機會在明年上半年回溫。

美系外資表示，聯發科從2022年開始在旗艦市場獲得市占率，且預計未來幾年會持續成長，其新一代旗艦SoC天璣9200，相較於競爭業者高通Snapdragon 8 Gen 2或是蘋果的A16仿生晶片，相當具有競爭力，尤其是在GPU和功耗方面。隨著天璣9200獲得OEM更廣泛的採用，預估聯發科旗艦SoC出貨量將從2022年的400萬套增長到2023年上看600萬套。

美系外資也說到，5G晶片在下半年的庫存整理週期中，價格侵蝕是溫和的，預計該趨勢會持續到2023年、2024年，會為聯發科帶來穩定的毛利率，但有鑑於晶圓成本的上漲，預計聯發科2023年毛利率會微幅收斂到47%。

美系外資最後也提到，聯發科在未來幾年內將受益於持續的升級的WiFi規格，會伴隨著ASP擴張，但PC產業的去庫存恐減緩增長幅度，另外，汽車和企業ASIC都是結構性的增長動力，但營收規模可能仍然較小。