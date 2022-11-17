雲林縣長張麗善（左六）表示，林建鴻議員（左五）建議南麥寮、北麥寮朝向「鄉村型區域」規畫，縣府已爭取營建署335萬元經費規畫中。（周麗蘭攝）

麥寮鄉是全台人口成長速度最快、人口年輕化的地區之一，雲林縣長張麗善今（17日）到麥寮鄉說明施政願景表示，麥寮擴大都市計畫將涵蓋麥寮以西200公頃，將做為「麥寮綠色產業科技加值園區」；林建鴻議員建議南麥寮、北麥寮朝向「鄉村型區域」規畫，縣府也已爭取營建署335萬元經費規畫中。

張麗善表示，麥寮港的南公用碼頭已獲環保署環評小組決議2027年限期開發，未來將有1個天然氣接收專用港，加上3個工商綜合港；縣府決定採取「1＋1」開發時程，1個天然氣接收港加1個工商綜合港，貨櫃的量能飽和時再開發第2、3個。

張麗善強調，幸好台西產業園區土地沒有全部拿去種電，如果1163公頃的土地全部拿去種電，就沒有腹地可因應麥寮工商綜合港的開發。

她表示，麥寮港南公用碼頭開發後也會帶動產業鏈，國有土地、縣有土地約92公頃，會作第一期開發作為冷鏈物流加工以及免稅區用地。

張麗善指出，為帶動麥寮經濟發展，規畫設立麥寮休閒農業區、蔬菜集團產區、小麥生產區、沼氣發電再利用示範場區等。

交通方面，張麗善表示，麥寮鄉如何快速連接國道是大家都殷殷期盼的事，濁水溪堤岸快速道路工程目前在規畫設計；全縣6大分局區各設1個轉運站，台西分局區轉運站將設在麥寮鄉。

她說，濁水溪揚塵改善很多，縣府把濁水溪出海口的200公頃沙洲變成綠洲，鳥類生態也來了，堤岸道路也已開闢，讓大家能夠賞鳥，將打造成國際級賞鳥生態環境教育場域。