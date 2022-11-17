新竹縣湖口縣議員候選人范振龍今年6月到10月之間，請范姓宗親們協助蒐集受賄名單，並指示宗親發給選民現金1000元、非宗親則只有500元。范振龍交付賄款予范姓宗親，再轉交其他8名樁腳分頭行動，遭到民眾向檢警檢舉。新竹地檢署17日偵查終結，對范振龍及樁腳共10人，以涉對有投票權人交付賄賂罪嫌提起公訴，另對受賄者共32人則不起訴。

范振龍登記參選新竹縣第2選區湖口鄉縣議員候選人，其為求順利當選，在6月至10月初間，請擔任新湖某球類協會理事長范姓宗親幫他現金買票，並告知買票價額為范姓宗親1票1000元、非宗親則為500元。范姓宗親允諾後，陸續經由宗親、球類協會系統，找來另一名范姓宗親等8人幫忙蒐集受賄名單後回報，續由范振龍交付賄款予范姓宗親，轉交9名樁腳後，再分送選民現金買票。地方盛傳，有鄉親認為1人1票、票票等值，竟出現500元或1000元不等金額行賄，現金買票消息因而走漏。

新竹地檢署經蒐集相當證據後，於10月24日指揮司法警察持法院搜索票，搜索涉案人住、居所10處，並拘提、傳喚涉案者到案，更動員8名檢察官漏夜協力訊問。本案總計向法院聲請羈押禁見候選人范振龍、范姓宗親樁腳3人獲准，另密集傳訊近50人，扣押及受賄者主動繳回款項計48萬餘元。

全案偵查後，以范振龍及樁腳共10人，均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1 項投票交付賄賂罪嫌提起公訴，並以范姓宗親等9名樁腳均已於偵查中自白犯行，併請求法院依同法第99條第5 項規定減輕其刑，受賄者共32人則不起訴處分。