苗栗縣長徐耀昌17日一早得悉檢警針對他感恩餐會查辦疑似賄選，照常主持特教學生運動會。（謝明俊攝）

苗栗縣長候選人徐定禎妻子楊士儀在苗栗縣長徐耀昌感恩餐會鬧場，引發後續檢警查賄風波。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌在卸任前舉辦18鄉鎮市巡迴感恩餐會，15日在頭份市金味軒餐廳舉辦頭份場感恩餐會，爆發民進黨苗栗縣長候選人徐定禎妻子楊士儀前往鬧場風波，徐定禎陣營並指控感恩餐會有替某特定候選人賄選之嫌，苗栗地檢署接獲檢舉立即發動偵查作為，指揮苗栗縣警局針對日前在通霄鎮、以及頭份市等2場感恩餐會，是否涉及賄選？展開查辦約談行動，再次展現執政黨全力查控苗栗選情的決心。徐耀昌一早獲悉檢警動作後，心情平靜，照常主持特教學生運動會開幕，並未多做評論。

苗栗縣長徐耀昌就任8年，即將在下個月卸任，為了感念縣內民眾的支持與肯定，徐耀昌自掏腰包從上個月起，巡迴18鄉鎮市舉辦感恩餐會，藉此機會向一些老朋友感恩話別，徐耀昌強調，感恩餐會歡迎所有民眾參加，如果有候選人想要藉此機會露個臉，他並不反對，但希望是和諧的情況下，大家各自努力，不希望模糊感恩餐會的焦點。

15日晚間，感恩餐會輪到頭份市舉辦，並選在頭份市金味軒餐廳舉行，當天約有1200名民眾到場，徐定禎的妻子楊士儀也在5、6名助理的陪同下進入會場，引起現場人側目，並引發疑似踢倒花架風波，事後，徐定禎在臉書上公開維護妻子，並質疑這個巡迴感恩餐會有替某特定候選人賄選之嫌。

在徐定禎質疑感恩餐會有賄選之嫌後，果不其然，苗栗地檢署17日就指揮苗栗警調人員發動約談搜索行動，針對在通霄鎮、頭份市舉辦的感恩餐會，約談多名關係人到案。苗栗縣長徐耀昌一早就獲悉此事，但並未有任何評論，全案正由檢警調偵辦中。