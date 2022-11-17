隨著供應鏈障礙持續緩解，思科系統（Cisco Systems Inc）上季業績表現優於市場預期，並上修全年營收和獲利預測，此外，該公司宣布一項新的組織改造計畫，可能影響約5%的公司人力，所需之遣散等相關費用約為6億美元。

思科周三盤後股價勁揚近5%。

思科公布第一財季營收為136.3億美元，優於分析師預估的133.1億美元。經調整後，每股盈餘為86美分，較市場預期高出2美分。

該公司上修全年財測，將全年營收成長預測從介於4%～6%上修至介於4.5%～6.5%，經調整後每股盈餘預測從介於3.49～3.56美元調升至介於3.51～3.58美元。

該公司表示，這項新的重組計畫將於2023財年第二季展開。

思科強調這並不是要裁員，事實上，到本財年底我們的員工人數將與年初時差不多。我們將把資源集中在企業網路業務和安全事業。

此時正值亞馬遜、臉書母公司Meta Platforms等多家科技公司都相繼宣布裁員，以應對經濟可能陷入衰退的前景。

思科表示將在未來幾季提列組織改造的相關費用，包括與縮減辦公空間相關的費用，因為越來越多的人選擇居家＋辦公室混合工作模式。

執行長Chuck Robbins在財報電話會議上表示，公司將在周四向員工說明這項重組計畫。