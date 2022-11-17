裕日車(2227)法說會，台灣車市前10月總銷量33.7萬台，年下降5.6%，保守預估全年台灣汽車銷量約降至42萬台。2022年大陸整體汽車市場銷量也預估達2750萬台，年成長4.7%。展望明年，明年狀況應與今年相當或略為樂觀一點。明年裕日會有多款新車上市，包括全新車款跟小改款，陸續討論中，對明年樂觀。

裕日車累計至2022年第三季，資產總計244.3億元、負債總計54.3億元、股東權益190億元。每股淨值63.3元，與2021年第四季相當。

裕日車前三季本期銷貨收入170.3億元與營業利益0.97億元均年對年衰退，主要是受到疫情、上海封控以及零件供應鏈斷鏈，造成料件及進口車供應不足，影響收益。本期業外收支23.7億元也年減少，主要受到東風日產銷售因疫情以及晶片短缺衝擊影響大陸轉投資收益認列所致。

台灣汽車市場2022年1-10月市場概況，前10月總銷量33.7萬台，年下降5.6%，保守預估全年台灣汽車銷量約42萬台，年對年下降。全球因素受俄烏戰爭僵持以及通膨壓力加速緊縮貨幣政策，全球景氣擴張力道趨緩；而國內狀況，內需服務業景氣復甦、民間消費可望持續增加。

裕日車1-10月總銷售台數(NISSAN+INFINITI)為2萬143台，市占率為6.0%。NISSAN銷售狀況，NISSAN熱銷車款KICKS與SENTRA於各自銷售級距持續表現亮眼，雙雄持續搶攻級距市場，雖受到IC晶片短缺影響，2022年1-10月NISSAN品牌整體銷售仍共1萬9430台。NISSAN KICKS於9月29日預售起跑，廣受市場與媒體好評，首周接單即破千張，上市首批車源已全數接單完畢，並在10月6日全新改款正式上市，產品力廣受消費者及媒體一致好評，10月份累積接單已超過2000張訂單。而關於LEAF明年也爭取100台配額；X-Trail e-power初期以進口進行，首批配額亦設定六百台。NISSAN ALL NEW SENTRA國產四門房車級距市占率達23%，同樣持續挑戰佳績。

INFINITI銷售狀況，INFINITI熱銷車款Q50、QX55、QX50於各自銷售級距持續表現亮眼，帶動INFINITI品牌整體銷售，2022年1-10月銷售共713台。其中INFINITI Q50 V6雙渦輪極致動力，豪華轎車市占率21%(3.0L以上)；INFINITI QX55/QX50 VC-Turbo休旅雙雄，較2021年銷售成長21%。全新大改款INFINITI QX60在9月3日上市，當月E-SUV(7人座)市占率30%。

INFINITI的銷售占合併營收的比重達10%，而相對於國產NISSAN品牌的車型，INFINITI的毛利率可達25%。

裕日車CDP顧客數據平台導入及精準行銷應用，導入CDP顧客數據平台，以顧客數據驅動精準行銷，提升新車上市銷量及回廠營收。NISSAN售後服務營運成果，1-10月保修進廠台數達57.4萬台，零件銷售25.2億，達成率103%，忠誠顧客保有率同期成長2.5%。

大陸市場來看，大陸經濟受到動態清零政策持續干擾生產活動、房地產市場不斷惡化、經濟成長大幅走緩，然大陸汽車市場，2022年1~9月總銷量為1947萬台萬台，年增4.7%，其中東風日產乘用車公司72.0萬台，年增6.8%，東風日產銷售狀況，仍受疫情及晶片短缺衝擊有所下滑。裕日車預估2022年大陸整體汽車市場銷量2750萬台，年成長4.7%。

展望明年車市、營運方面，就市場面來說仍有許多不確定因素 通膨、材料上漲等，明年狀況應與今年相當或略為樂觀一點。明年裕日會有多款新車上市，包括全新車款跟小改款，陸續討論中，對明年樂觀。