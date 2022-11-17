25歲Rakuten Girls成員林穎樂（Nina）曾經是游泳教練，先前加入運動實境節目《全明星運動會》第三季，在藍隊表現亮眼獲選「女狀元」，四肢纖瘦上圍又很有料的她，常在IG分享性感美照，最近她熱褲上身，大秀白嫩美腿，隱約還可見屁股蛋曲線，其中一張照片她更大動作彎腰，看來似乎要走光，引來粉絲熱烈回應。

林穎樂畢業於台體大體育系，她曾在IG問答透露自己從國小時開始學游泳，但因為花太長時間泡在泳池裡，導致體質變寒、子宮太冷，每每遇到生理期都相當痛苦，後來她順利轉行，被徵選上啦啦隊成員。她「天然呆」的個性上節目常引發觀眾討論，9月她上《綜藝3國智》更因不知道「咻比嘟嘩」，讓小鐘超尷尬。

節目中，製作單位推選王少偉及小鐘當隊長，從其他來賓中選出自己的隊友，又因人數是奇數，勢必會多出一個人被淘汰，林穎樂見此積極拍小鐘馬屁，直說他本人很帥，根本無法想像是諧星，引來他人補刀說：「小鐘從來沒有承認自己是諧星」，小鐘則追問林穎樂「咻比嘟嘩」中最喜歡哪一位？讓年僅25歲的林穎樂頓時說不出話，被眾人虧太年輕根本沒聽過「咻比嘟嘩」，小鐘則窘到不行。

林穎樂今年4月透露去拔智齒，她寫下：「啊哈哈謝謝寶陪我」，引來外界推測她口中的「寶」可能是男友，而另一位啦啦隊女神林襄則接著轉發林穎樂拔智齒照，表示：「寶寶我心與你同在」，暗指是自己陪林穎樂拔牙，才讓粉絲鬆口氣。