第5屆世界棒球經典賽（WBC）明年3月8日開打，中華隊今天召開選訓會議，會中敲定50人大名單，中華隊總教練林岳平透露，包含11名旅外球員、1名甲組業餘球員，40歲以上球員也有1人。

今天選訓會議主要針對中華隊50人名單做討論，總教練林岳平表示，50人名單中有23名投手、27名野手，放進6名捕手，其中旅外投、野手有11人，包含6名投手5名野手。

之前像是無合約的林子偉都有透露有接到「餅總」來電，他本人也有強烈意願想要參賽，林岳平表示，這次旅外的定義是指非中職球員的球員都歸類在旅外，另外50人名單中有1名業餘球員，守備位置不透露，40歲以上球員也有1人。

中華隊初步規劃在明年1月28日全員報到，集訓地點都在斗六，1月6日提交35人集訓名單，2月7日提交30人正式名單。

林岳平說：「就是把好的納入，幾個重疊性高的就會在名單外，50人名單都還可以因為某些因素再做調整，像是球團不放人，我們也有討論出備選名單。」

這次50人名單並未以年齡做考量，單純以選手能力、經驗、隊形去促成，「餅總」表示，最終30人名單會有各種考量，但一定會從這50人名單中去選。至於不公布50人名單的原因則是因為球員工會與中職有簽署協議，基於保護選手的權利不公布名單。