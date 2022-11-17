楊陣營回應，競選總部基於維護國家選舉之公正性，逕向金門地檢署進行「檢舉」，不知為何引來陳陣營之加重毀謗與誣告告訴。(于家麒攝)

選戰倒數9天，各競選陣營接連相互出招。15日遭楊鎮浯提告在社區座談會後發送百元蛋糕餐盒涉賄選的陳福海，沉潛2天後今(17)日上午委由律師與競選幕僚何國楚具狀前往金門地檢署，按鈴申告楊鎮浯涉違反選罷法意圖使人不當選、加重誹謗罪及誣告等3大罪嫌，還自己一個清白。

陳福海服務處表示，針對日前遭現任縣長楊鎮浯指控贈送西點蛋糕餐盒賄選全為不實訊息、子虛烏有。陳辦強調，陳福海是受邀前往陳氏宗親會在各鄉鎮辦理問政說明會，非為個別候選人所辦理，而且陳福海既非主辦人也沒有發放餐盒。陳辦反問，楊鎮浯目前既然請假投入參選，卻仍跑遍縣府各大活動，按楊鎮浯的認定，活動主辦方發放的點心、伴手禮，是否也與楊鎮浯有關？是否也有賄選意圖？

陳辦表示，選戰只剩9天，陳福海依然秉持正面選舉、比較政績、說明未來的方向繼續努力，很遺憾楊鎮浯在拿不出具體政績、無法說明縣庫崩盤與天福密約的窘境，只能尋思旁門走道極盡抹黑混淆視聽之能事。

陳福海服務處強調，陳福海僅單純的受邀出席闡述參選理念，並非籌辦人或主辦方，宗親會邀請對象也不限陳福海一人，而是歡迎有意參加的同宗姓參選人共同出席。陳福海服務處痛批楊鎮浯，明知這是金門地區宗親會歷年選舉常態的公共事務座談會，卻仍以子虛烏有之事件，指稱陳福海主辦座談會並發放價值270元的餐盒，這是刻意混淆視聽，意圖影響他人，非常惡劣！

陳辦痛批楊鎮浯以此卑劣不堪的手法詆毀攻訐陳福海，企圖影響金門縣選民投票意向，也危害金門地區選舉文化的純淨與選舉公正性，已涉犯公職人員選舉罷免法第104條之意圖使候選人不當選；而散布謠言或傳播不實之事罪，已觸犯刑法第310條第2項之加重誹謗罪、刑法第169條第1項誣告罪。

對此，楊辦回應，該競選總部是接獲有熱心民眾提供相關情資，檢舉陳福海陣營有賄選之嫌，且該民眾提供之證物的價值經查也明顯超過法務部規範的30元，所以競選總部基於維護國家選舉之公正性，逕向金門地檢署進行「檢舉」，不知為何引來陳福海陣營之加重毀謗與誣告告訴。

楊鎮浯競選總部也表示，自始並無誹謗他候選人之故意，而是對於可受公評之事，而為適當之評論者，一切檢舉行為均為有憑有據，望陳福海勿濫用司法資源。