台積電（2330）今（17）日受到ADR拉回、費半指數大跌4.26％的衝擊，盤中最低壓回至475元大跌12元、跌幅2.46％，而近日股價幾乎未跟漲的大立光（3008），今天在摩根大通一呼喊買下，不但重奪股王寶座，一早爆量衝高至2,330元大漲9.39％。

台積電獲股神巴菲特加持，股價飆漲行情，於今天暫告一段落。由於近日股票飆漲，市場不斷有人PO出台積電近日走勢圖，與「妖股」飆漲對照，短線高低點已反彈124元、漲幅超過33.5％，再加上ADR拉回，台積電今天直接開低盤，上檔賣壓沈重。

大立光近日股價表現也不俗，尤其今天受到摩通喊多大立光，並將目標價上調至2,500元，催化股價飆漲，今天盤中最高攻上2,330元，與漲停價2,340元僅有2檔之差，股價創下今年1月14日以來新高。

大立光自10月25日以來到11月16日止，共有17個交易日，期間只有二天外資賣超，其餘都站在買方，合計這段期間共買超1,882張，外資看好大立光營運觸底反彈契機，近期逢低大舉敲進，扮演重返股王榮耀以及與股后信驊股價拉開的重要功臣。

大立光今天股價多維持在2,300元上下，且到近11點半時，成交量已達2,000張以上，幾乎較昨天全場成交量1,195張翻倍，可能寫下今年來單日最大量。

另股后信驊今天早盤股價震盪壓回，到了近11點時，股價翻到平盤下，約在2,140元小跌5元附近游走。