遊戲軟體大廠暴雪娛樂（Blizzard）最新宣布，和大陸遊戲業者網易現有授權協議在2023年1月23日到期，將暫停大陸多款暴雪遊戲服務。受此消息衝擊，截至17日上午11時39分，網易港股股價大跌12.2％至99.9港元。

界面新聞報導，暴雪娛樂16日聲明指出，由於和網易的現有授權協議將於2023年1月23日到期，將暫停在大陸的大部分暴雪遊戲服務，包括「魔獸世界」及「爐石傳說」等。至於「暗黑破壞神：不朽」的共同開發與發行則涉及兩家公司另外的單獨協議。暴雪娛樂表示，雙方沒有達成符合暴雪營運原則與對玩家及員工承諾的續約協議，這些協議將於2023年1月到期。

網易17日回應，暴雪是單方面宣布與網易停止合作，而網易一直盡最大努力和動視暴雪談判續約。網易指出：「經過長時間的談判，我們仍然無法就一些合作的關鍵性條款與動視暴雪達成一致。我們非常遺憾動視暴雪在今天先行宣布了停止合作，我們將不得不接受此決定。網易將繼續履行職責，為我們的玩家服務到最後一刻。」