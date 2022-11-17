The Cdn Pool cam captured a tough talk between Chinese President Xi & PM Trudeau at the G20 today. In it, Xi express his displeasure that everything discussed yesterday “has been leaked to the paper(s), that’s not appropriate… & that’s not the way the conversation was conducted” pic.twitter.com/Hres3vwf4Q — Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) November 16, 2022

香港《星島日報》報導，有加國記者在社交媒體上載視頻，習近平16日在G20峰會期間與加拿大總理杜魯多碰面，當面批評「把我們聊天的內容告訴報紙了，這不合適啊。」並且指出必須互相尊重進行溝通，「否則這個結果就不好說了。」

印尼峇里島的二十國集團峰會（G20）期間，各國領袖陸續舉行雙邊會談，也有許多非正式的談話與互動。杜魯道與習近平15日簡短交談約十分鐘。加拿大政府消息人士指，杜魯道向習近平嚴重關切中國涉嫌干預加拿大內部事務，包括中國可能介入加拿大2019年選舉的「重大疑慮」，還有俄烏戰爭、北韓對南韓的挑釁行動，以及氣候變遷等議題。

中加關係因為孟晚舟事件陷入低潮。這是杜魯道與習近平三年多以來，首度面對面談話。

報導稱，由加拿大CTV電視網女記者Annie Bergeron-Oliver上載至網上的短片顯示，兩人在峰會期間碰面，習近平面露不悅對杜魯道說：「把我們聊天的內容告訴報紙了，這不合適啊。而且我們也不是那樣進行的。」「如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度來進行很好的溝通。否則這個結果就不好說了。」

杜魯道嘗試解釋，習近平連說「創造條件，創造條件」，之後與他握手離開。