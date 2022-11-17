澳洲總理艾伯尼斯與大陸國家主席習近平11月15日在二十國集團(G20)峰會期間會晤，外交部今天表示，我方認同艾伯尼斯向中方強調，澳方對於維護穩定及繁榮的印太地區國際和平與安全的重視，呼籲雙方直接持續溝通對話，並重申澳方對於捍衛自身價值與國家利益絕不退縮等立場。

外交部今天舉行例行記者會，澳洲媒體Sky News詢問，有關澳洲總理艾伯尼斯與美國總統拜登11月13日出席第17屆東亞峰會舉行美澳雙邊領袖會談，以及11月15日在印尼峇里島「二十國集團」(G20)峰會期間會晤習近平，提及台海議題及台澳關係等看法。

外交部發言人歐江安表示， 艾伯尼斯與習近平在G20峰會期間的會晤，這是「不預設任何前提」下，時隔近6年後，澳中兩國領導人再次進行正式會談，希望以對話方式化解澳中雙方歧見。

她說，我方認同艾伯尼斯向中方強調，澳方對於維護穩定及繁榮的印太地區國際和平與安全的重視，以及對於澳中雙邊關係、貿易、領事(探視)、人權議題的關切，呼籲澳中直接持續溝通對話，並重申澳方對於捍衛自身價值與國家利益絕不退縮等立場。

歐江安指出，台灣與澳洲為共享民主、人權及法治等普世價值，共同堅持自由市場理念、反對經濟脅迫，並致力維護印太區域安全的理念相近夥伴。澳洲政府近年在諸多重要場合，公開發聲支持台灣的國際參與，強調台海和平與穩定的重要性。

她強調，台灣與澳洲的雙邊關係各項實質進展各界有目共睹，我國政府將在既有堅實基礎上，持續與澳洲穩健深化在各領域互信、互惠、互利的友好合作關係。