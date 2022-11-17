一名陸姓男子於今年8月在社群軟體認識一名自稱是屏東萬丹的女子，雙方以老公、老婆互稱，甜蜜話語讓陸男沉浸在愛河中。對方稱自己在美國辛苦工作多年，存有新臺幣300萬元要先匯入陸男戶頭，待她回台做為結婚基金，這時有一名自稱是協助辦理匯款的男子透過電話表示要陸男先匯約近90萬所得稅，才能將這筆款項存入戶頭，雖然是詐騙集團慣用伎倆，但他還是一度誤信，差點被騙。

小港分局小港派出所警員14日13時許接獲通報有民眾在郵局欲匯款疑似遭詐騙，經警方了解，這名60歲的陸姓男子於今年8月在社群軟體認識一名自稱是屏東萬丹的李姓女子，這幾個月對方照三餐噓寒問暖，甚至已經以老公、老婆互稱，甜蜜氛圍讓陸男完全墜入愛河中。

某天對方表示這幾年在美國辛苦工作，存了約300萬元，但要先匯入陸男戶頭，作為結婚基金，接著就有自稱協助辦理匯款的男子聯絡上他，要他先匯2萬8000元美元，相當近90萬台幣，陸男也不疑有他，才跑到郵局準備匯款。

不過員警回撥電話，對方口音怪怪的，不斷要他先匯錢繳所得稅才能領錢，掛斷電話後，陸男一度還是聲稱是我的「老婆」拿去的，員警拉高音量說：「從頭到尾都是要你的錢，等你稅金繳了人就不見了，這筆錢百分百拿不到，別傻了這個也不是你老婆，快封鎖她！」，他才驚醒。