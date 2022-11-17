本土疫情持續趨緩，國內口罩政策最快月底鬆綁，行政院首席防疫顧問張上淳今天面對後防疫時代指出，國外目前流行XBB、BQ1，台灣遲早也會面對，不過流行高峰應不會高於BA.5，會一波一波趨緩，建議未來疫苗接種對象，可以高風險者為主，例如高齡者、醫護人員、以及家中有脆弱族群者，不過第二階段口罩鬆綁，則建議落在春節以後，傳播風險會較低。

張上淳表示，台灣已經不是清零模式，當國外開始出現XBB、BQ1病毒，也將會隨著返國民眾帶來台灣社區，流行的時間點會慢於國外，所幸感染規模會一波一波的下降，就像BA.5沒有BA.2高。時間點則要看國外後續流行狀況，以及民眾在不強制管理情況下，能否自發性配合防疫措施。

不過，中華民國防疫學會理事長王任賢認為，新冠疫苗接種應適可而止，國內已有800萬人感染，且還有更多的黑數，這些自然感染過的人，比打人工疫苗還有效，台灣的群體免疫及將近8成的疫苗覆蓋，應可讓疫情走入流感化，依據流感的經驗，每年僅需約300萬至600萬劑疫苗，也就是不必人人都要接種第四、第五劑疫苗。

張上淳對此也表示，目前概念上已趨向高風險者以及特定族群才要施打後續的疫苗，包含高齡長輩、會照顧高風險者，包含醫護人員、家中有脆弱族群者，施打疫苗對於保護家中年長脆弱族群也是有幫助的。

而台大公衛學者建議，可考慮針對18到64歲健康族群且已施打次世代疫苗者，將確診隔離天數從5天縮短為2到3天。

次世代疫苗要打到多少程度才縮短天數？張上淳認為，目前國內防疫比較大的威脅還是年長者施打不夠理想，未達九成以上，「這些年長者一旦被其他人感染到，雖然死亡率低，但再怎麼低都還是有。」，其中這樣的死亡數有一半都是沒打疫苗的，不滿3劑也佔了三分之二，雖然低於國外，但要不要保護得更好，是見仁見智的問題。

另外，對於指揮中心分階段鬆綁口罩禁令，第一階段戶外不必配戴約本月底上路，但第二階段何時推動較為何合適？張上淳表示，就防疫立場而言，至少要度過秋冬、春節後會比較合適。預期明年初就有機會。不過，仍然還要考慮其他因素，包含民眾期待與疫情變化狀況，例如流感雖然會上升，但上升多少，也是觀察的一部分。