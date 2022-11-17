虎豹潭6死意外 女領隊過失致死判2年 獲緩刑原因曝光

新北市雙溪區虎豹潭去年10月發生由蘇姓女子帶隊的「大方自然體驗營」遇到大雨河水暴漲，2大人、4小孩遭沖走溺斃，檢方認為蘇女明知水位逐漸上漲仍持續前行，依過失致死罪起訴；法院今（17）審結，因蘇女表示願賠償6人共600萬獲和解，一審判刑2年，緩刑5年。全案可上訴。

蘇女去年10月16日帶領「大方自然體驗營」一行31人到虎豹潭出遊，途中遇到大雨，眾人在通過梳子壩時，2名大人、4名小孩遭湍急溪水沖走不幸殞命。檢方認為，蘇女在事發當天明知當天氣候不佳，且當地可能出現山洪暴發的情況下，仍堅持帶領體驗營出發，而她眼見水位逐漸上漲且水勢湍急，還持續帶隊前行，直到下午4時許才折返。

檢方認為蘇女一再錯失主動避免意外發生的時機，再加上未盡其身為領隊注意安全的義務，9日依刑法過失致死罪提起公訴；而舉辦體驗營的「天大地方自然公司」的張姓負責人及涂姓股東，檢察官認為，沒有證據能夠證明2人應為當天發生的意外負起過失致死的責任，將2人處分不起訴。

蘇女在今年8月11日首次開庭時表示願意賠償6人共600萬元賠償金，盼能獲得和解，法官今審結，依過失致死罪判刑2年，緩刑5年。全案可上訴。