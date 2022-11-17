民進黨力推「18歲公民權修憲案」，呼籲1126要過關，身兼黨主席蔡英文總統昨天喊出「三個千萬」，喊出一定要投出「千萬」張票；可望角逐國民黨台北市長候選人蔣萬安立委補選一職的吳怡農，也拍影片催票，蔡英文更在臉書發文，謝謝吳怡農， 總是將理想付諸行動。

蔡英文昨天在中常會下動員令，昨晚在民進黨台北市長候選人陳時中廟口開講時也喊出，這次選舉她要給大家三個千萬。第一個千萬是「千萬要去投票」，不但要投給陳時中，更要投給民進黨議員候選人，第二個千萬是「千萬要拉票」。第三個千萬則和18歲公民權修憲複決有關。這次複決案若要通過，需要965萬張票以上，所以一定要投出「千萬」張票。

在蔣萬安辭去立委後，可望角逐補選席次的吳怡農，雖然對於是否參加這次補選態度低調，只表示「等選後再說」，不過黨內評估，吳出線機率很高，吳怡農最近不僅陪黨籍候選人掃街、輔選，也力推18歲公民權，放下「偶包」，上街當起街訪員，民進黨「為台灣挺身而出」系列的第四則影片，吳怡農來擔綱催票。

吳怡農說，台灣正面臨許多挑戰，除了國家的威脅，台灣的民主也正受極大考驗，希望政治競爭是正向辯論，期待聽到各候選人的政見，但是得到的反而是在野黨政治操作、對立、攻擊，所以手上這張選票，選的不只是人，背後更是你認同的價值，也會決定台灣的民主文化。

他說，民主是台灣最大優勢，這就是18歲公民權那麼重要，必須擴大參與，才有提升的機會，就跟國家安全一樣，當大家都投入，社會才會真正有韌性，18 歲公民權修憲案門檻非常高，需要大家都出來投票。

蔡英文今也在臉書發文感謝吳怡農，總是將理想付諸行動，為台灣的國家安全努力，不僅持續推動民間參與，也一起支持每一位民進黨提名的候選人。