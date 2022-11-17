財團法人羅慧夫顱顏基金會透過故事讓孩子潛移默化學習「尊重差異」的理念。今年推出「故事小苗行動」，以兒童繪本創作徵件、校園說故事等活動走入國小校園，期盼能使國小校園師生都可以「喜歡自己，也尊重不一樣的生命」。

基金會第一位說故事志工，也是身為顱顏患童的母親－淑娟媽媽，回憶21年前唇腭裂的兒子將進入國小校園時，身為顱顏母親忐忑不安的心情，於是主動寫信與班導師詳述兒子唇腭裂的狀況，隔天班導師撥電話給淑娟媽媽表示深受感動，邀請淑娟媽媽來班上教導小朋友們介紹顱顏病症。

淑娟媽媽跟同學說：「顱顏患童是天下最勇敢的小孩，因為當小朋友自己還在為了打針嚎啕大哭，顱顏患童卻已經躺在手術台上接受幾次的手術。」透過淑娟媽媽以小學生較能理解的語言進行分享，同學們不僅不排斥顱顏患童，更開始學會佩服他們的勇敢。自此之後，淑娟媽媽更受邀至其他班級進行說故事，而淑娟媽媽把自己在顱顏門診訪視遇到的故事收集起來，到各班與同學分享。

「每一個故事我都取了名字，像是『機器戰警小孩』，一聽到機器戰警，每個小朋友都是全神貫注的聽。」事實上，淑娟媽媽口中的機器戰警，指的是部份顱顏患童12歲進行上腭牽引手術時需戴在頭上的頭架，利用兒童的語言，讓小朋友對顱顏病症有更深的認識。

因為媽媽在學校講故事很受歡迎，淑娟媽媽的兒子也成了校園「風雲人物」，有些小朋友在校園裡遇到他，會童言童語地問：「你就是唇腭裂寶寶對不對？」兒子也毫不彆扭的回答：「是! 」淑娟媽媽欣慰的說：「因為在校園說故事，兒子得到更多的包容與接納，不僅能快樂學習，而且展現自信。」

金鐘主持人趙自強今年擔任愛心大使，期盼能為先天顱顏缺陷患童打造友善的成長環境。趙自強回憶：「我的童年不太快樂，因為同學都叫我胖鳥、肥皂(趙)。 所以童年時候的我很沒有自信。如果時間可以倒轉，想要回去告訴我自己：『每個生命都是獨一無二的存在，趙自強，你很棒!』不一樣的確存在，但這正是每個人的特色。邀請大家支持「故事小苗行動」讓顱顏患童可以在友善校園長大。」

趙自強今年除擔任愛心大使為顱顏患童發聲之外，還聯手插畫倡議大使HOOHOOLAB，一同邀請社會大眾捐款300元以上，即可獲贈插畫設計的童趣捐款禮。

基金會指出，今年首次攜手健康系IP家族「HOOHOOLAB」進行圖文倡議，HOOHOOLAB以健康領域為背景，加上多個可愛角色的鮮明性格，創造出一個幽默搞怪的全新世界觀，講述健康小知識之外，還有人際的受傷與復原。

基金會說，HOOHOOLAB希望給予這個變動不安的世界更多能量，在各個角色的故事裡找到與自我相似的影子，溫柔地療癒人們的疲憊。執行長陳依伶表示：「希望與時下年輕族群喜愛的圖文插畫家合作，透過淺顯易懂的插畫，讓年輕人以輕鬆閱讀的方式認識顱顏疾病，同時學習尊重與自己不一樣的生命。」

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