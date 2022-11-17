一名網友表示，媽媽那一輩的人都很愛逛傳統菜市場，但到了他這一輩大家似乎都偏好逛超市，但至今傳統巿場還是可見絡繹不絕的人潮，讓他很好奇為何傳統菜市場不會沒落呢？貼文引起網友熱烈討論，認為和價格便宜、品質好及人情味有關，而且現在有很多黃昏市場年輕人超愛逛。

一名網友近日在PTT上發文表示，媽媽那一輩的人都喜歡逛菜市場，但他長大以後偶爾才會去逛，身邊朋友也幾乎沒有人會去逛傳統市場，大多都是去超市或賣場購物。而他實際去逛市場以後，發現在裡面買菜的大多是媽媽那一輩的人。

該名網友表示，他小時候那些會去逛市場的阿嬤多已離世或行動不便，因此現在逛菜市場的主力軍早已變成媽媽那輩的人，但他這一輩的年輕人似乎沒有承襲逛市場的喜好，按照這個邏輯來看，隨著時間過媽媽那輩的人走不動以後，市場人群恐會銳減，甚至會有很多市場開不起來才對，但不知為何，他每次經過市場都會發現大量人潮，讓他實在無法理解，也很好奇去逛市場的人是誰？

貼文引起討論，綜合網友的回應發現，菜市場有3個優點，分別是便宜、品質好、有人情味。「因為便宜，市場都散裝的；全聯有包裝，有產地履歷的都比較貴」、「菜市場比較便宜」、「 新鮮、種類又多，還可以跟老闆殺價和聊天」、「人情味，市場會送東西，也會教該怎麼煮」、「菜、肉和海鮮的品質跟新鮮度有差，也比較便宜。」

另有網友則說，其實很多年輕人也愛逛市場，只是因為工作時間的緣故，所以只能去超市採購，不過，現在黃昏市場越來越壯大，老一輩的人去買生鮮食材，而年輕人也可以去買熟食。