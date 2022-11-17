行竊失風！店家拍攝追捕實境片 警嘆：竊犯騎車技術一流

45歲的郭姓男子14日因缺錢花，把歪腦筋動到飲料店的愛心捐款箱上，竊行被張姓老闆抓包後，一路騎機車追捕騎腳踏車的郭男，可惜郭男騎腳踏車的技術太好，電掣風馳的速度讓張男追趕不上；追到一處死巷時，郭男先是假意配合，後又翻牆逃走，但張男也不是省油的燈，馬上繞路將郭男抓到。警方隨後到場將郭男逮捕，依竊盜罪移送郭男。張男的行車紀錄器拍下追捕過程，警方看了也不禁讚嘆郭男騎腳踏車的技術真是一流。

郭男因缺錢花用，騎著腳踏車到飲料店偷取裝有271元的愛心捐款箱，但被張男當場抓包，張男和員工分頭進行追捕，一路騎著機車追趕郭男，張男嘴裡還不停飆罵，要郭男乖乖束手就擒，但郭男行雲流水的騎車技巧讓張男追了好大一段路，過程中郭男一度打滑，偷竊的捐款箱還掉落在路上，但郭男又馬上矯正龍頭，穩穩地奔馳在小巷間。

張男一路追到一處死巷，郭男先是乖乖下車，假意配合張男，又趁機落跑並翻牆逃逸，但張男也沒就此罷休，先是追上水泥牆，試圖翻越，但發現自己無法像郭男一樣身手矯健的翻牆，便回頭騎車繞路找尋郭男，最後在瑞智街路邊抓到郭男，員警也隨即到場。

警方到場後先是將郭男上銬逮捕，訊問後再帶郭男返回逃逸路途，找尋掉落的捐款箱，將捐款箱還給張男，並依竊盜罪將郭男移送。

張男的行車紀錄器完整記錄下追捕過程，畫面中郭男一絕的騎腳踏車技術也讓警方讚歎不如，直呼郭男的騎車技術真是一流。