樂團「蘇打綠」與前經紀人林暐哲之間有多起訴訟，「蘇打綠」指控林暐哲涉嫌侵吞2015年「再遇見」世界巡迴演唱的周邊商品獲利，以及大陸地區版權費共近4億元，台北地檢署調查後認為，全案屬於民事糾葛，17日不起訴林暐哲。

蘇打綠主唱青峰1998年8月和恩師林暐哲音樂社公司簽下演出經紀等3份合約，青峰的詞曲創作等音樂著作都專屬林暐哲所有，2018年底，2人發布共同聲明表示將要分家，事後林控告青峰

未經授權就公開演唱、出版專輯《太空人》內單曲「歌頌者」、「巴別塔慶典」等12首歌，青峰被依違反《著作權法》起訴。

青峰在民事侵權遭求償部分獲得勝訴，去年台北地院判決青峰無罪，林暐哲表示不再上訴；今年5月，林暐哲聲明放棄「蘇打綠」商標所有權。

但「蘇打綠」成員質疑林暐哲處理獲利分配不公，指控林暐哲在2015年「再遇見」世界巡迴演唱會時，侵吞演唱會周邊商品販售等收入約1億元，另外將歌曲授權給大陸騰訊的版權費約2.9億元，涉嫌業務侵占及背信等罪。

不過北檢認為，林暐哲是否有依合約，將公司取得的利益合理分配，屬於雙方契約糾紛或是債務不履行等民事糾紛，與《刑法》構成要件不符，不起訴林暐哲。