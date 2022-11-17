民眾黨新竹市長候選人高虹安16日在臉書發文提到新竹高中、新竹女中的模擬投票結果，被認為違反選罷法。對此，新竹市選委會人員表示，收到3起相關檢舉案件已收件，後續將依公職人員選舉罷免法及行政程序等規定進行相關處理。

依中央社報導，高虹安昨(16)日在臉書提及竹中竹女聯合模擬投票的模擬投票結果。由於公職人員選舉罷免法第53條第2項規定，政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述， 否則恐被罰50-500萬元；高虹安因此遭質疑違法。對此，新竹市選委會人員表示，截至上午10時15分，相關檢舉案件共3起，選委會已收件，將依規定後續處理。

中央社報導並指，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，昨日臉書貼文被也同樣被質疑違反選罷法，台北市選委會人員對此回應，尚未接獲有違反選罷法第53條之虞的檢舉。