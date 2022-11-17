總統蔡英文（圖左2）在基隆市長林右昌（圖左1）、立委蔡適應（圖左3）陪同下，視察即將完工的基隆城際轉運站。（張志康攝）

總統蔡英文（圖左2）在基隆市長林右昌（圖左1）、立委蔡適應（圖左3）陪同下，視察即將完工的基隆城際轉運站。（張志康攝）

總統蔡英文17日上午視察即將完工的基隆城際轉運站工程，包括基隆市長林右昌、立委蔡適應都陪同，蔡英文表示，城際轉運站啟用後，將提供給旅客便利、舒適的候車空間，將成為國內外旅客轉乘到首都圈或搭郵輪的交通關鍵樞紐。

林右昌表示，基隆城際轉運站即將完工，未來將車站周邊18條國道客運路線、新增中山一路側公車候車亭停靠32條公路客運及市區公車，提供臺鐵、市區公車及國道客運無縫轉乘服務，市府並委由專業廠商負責營運管理，預計將吸引每日搭乘公共運輸及休憩活動約6至7萬人次旅客活動及良好的公共設施服務。

林右昌指出，在城際轉運站完工後，基隆市府預計將在周邊推動「國門廣場二期工程」、「西岸山城纜車車站」、「港西街公辦都更案」、「基隆捷運車站」等四大計畫，未來將成為基隆經濟和城市發展的心臟地區。

蔡英文透露，城際轉運站計畫總經費七億多元，交通部補助就超過三億元，這八年來包括軍港西遷、基隆捷運都循這樣模式，中央地方團結合作，適應委員爭取協調，基隆才能快速改變。基隆是台灣海洋國門，建設基隆就是建設首都圈、建設台灣的國門，城際轉運站會成為迎接國際旅客的第一個服務中心。

市府交通處長蘇先知說明，基隆城際轉運站工程於108年6月8日開工，舊火車站於111年9月22日完工，並於11月15日點交給交通處及其委託之營運廠商，轉運站預計於111年11月20日完工。

觀銷處長曾姿雯指出，基隆城際轉運站係屬郵輪母港政策及市港再生標竿計畫的重要建設項目，位處市中心重要交通節點，整合市區國道客運、公車、火車的轉運功能，重新梳理市區交通動線，並串連西岸國門廣場、海洋廣場至東岸郵輪廣場，轉運站內也會設置旅遊服務中心，未來將提供國內外旅客，更優質旅遊諮詢服務。