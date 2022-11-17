運動會館佔地近千坪，有室內游泳池等，不少花蓮人習慣到此運動。（亞威公司提供）

「亞緻會館」是與花蓮高中簽訂、花蓮首座ROT運動中心。（亞威公司提供）

地方知名運動健身中心「亞緻會館」傳熄燈，業者證實，因與花蓮高中合作生變，營運至今近20年，已無法再續約，將於月底結束，多數會員在此運達健身長達10年以上，得知將關閉相當詫異，也說不捨，業者強調，現有約600名會員可轉移該公司相關會館，或依契約規定退費，一定保障會員權益。

亞威運動休閒開發公司於2004年與花蓮高中簽訂「國立花蓮高級中學游泳池、體育館等空間設施委託民間參與擴整建營運契約書」，由業者營運作為亞緻會館，是花蓮首座ROT運動中心，有健身房、游泳池等設備，是在地知名的健身會館。

雙方契約至前年11月30日期滿，花蓮高中有意收回，業者爭取爭議處理期間內仍得以繼續營運，但花蓮高中提起訴訟，要求返還所有資產及積欠的權利金。

亞威運動公司今天發出公告，表示亞緻會館從2004年起深耕在地，以高規格規畫打造良好運動環境，也秉持促參法的精神，與花蓮高中、花蓮政府為共創三贏的目標，亦出資協助花蓮高中管理羽球場、游泳池，提升地方民眾運動環境品質，但因雙方已無法達成友好合作關係，將於11月30日熄燈。

亞威董事長劉靳瑞陽表示，亞緻會館從場館興建到添購設備，從地上「無到有」，由他投資8000萬元一手打造，近20年來約已投入2億5000萬元，熄燈當然不捨，但與校方產生的層層困難，期間又碰上疫情衝擊，在營運中一次一次度過難關，最後決定「民不與官鬥」，營運至月底。

劉靳瑞陽表示，目前會員約600人，有月卡、年卡等不同契約內容，月底結束後，下月1日起至1月底，會員可申請會期轉讓或退費，2月辦理退轉，會員可轉到旗下的中正、亞捷會館等健身中心，或依契約內容，辦理未到期會籍全額退費，一定會保障消費者權益。